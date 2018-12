Borsa: Ny accentua perdite, Dj -2%

Wall accentua le perdite. Il Dow Jones perde il 2% a 21.997,71 punti, il Nasdaq cede l'1,78% a 6.223,79 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2% a 2.370,59 punti. Wall Street è ai minimi da 19 mesi: era dal maggio del 2017 che non toccava livelli così bassi. A pesare sono le tensioni a Washington con lo shutdown in corso da tre giorni. Affonda in particolare Amazon, che perde il 4,90%. Amazon è fra le FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google - quella a registrare le maggiori perdite. Per il colosso di Bezos le festività sono il periodo più importante dell'anno, con milioni di regolari ordinati online. In una seduta negativa per i listini Usa, Google viaggia in controtendenza (+0,68%).

Facebook sale dell'1,78% invertendo rotta rispetto alle precedenti sedute. Apple perde invece lo 0,88%, continuando la scia di ribassi delle ultime settimane. Netflix cede l'1,24%.

In forte calo a New York anche il petrolio, che cede il 2,35% a 44,51 dollari al barile, ai minimi da 17 mesi.