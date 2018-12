Borsa: Euronext offre 625 mln per Oslo

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Euronext, il circuito che gestisce le Borse di Parigi, Amsterdam, Dublino, Madrid e Lisbona, ha messo sul piatto 625 milioni di euro per Oslo Bors Vps Holding, la società che gestisce la piazza finanziaria norvegese. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che, a seguito di un "invito a considerare l'offerta" rivolto da Euronext agli azionisti della Borsa di Oslo, il circuito Paneuropeo ha ricevuto il via libera dai titolari del 49,6% del capitale attraverso una "combinazione di pre-impegni irrevocabili ad offrire le proprie azioni a un'offerta di acquisto da lanciare prossimamente". Euronext è pronta a lanciare "il più presto possibile" la sua offerta sull'intero capitale di Oslo Bors ad un prezzo di 145 corone per azione, con un premio del 32% rispetto alla chiusura di Borsa dello scorso 17 dicembre.