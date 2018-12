Modiano, capire perché bruciati aumenti

"Vogliamo capire cos'è successo e come mai gli aumenti di capitale di questa banca siano stati 'bruciati'. Appena avremo una ricostruzione ineccepibile proporremo le terapie e tutte le iniziative del caso". Lo ha detto il presidente di Carige Pietro Modiano rispondendo ai soci nell'assemblea degli azionisti. Appuntamento convocato per l'approvazione del piano di rafforzamento del capitale.

L'Assemblea si è regolarmente costituita", aveva dichiarato in precedenza Modiano dando lettura del numero degli azionisti presenti, 270 soci, rappresentanti il 41% del capitale. Nessuna variazione nel capitale sociale, con Malacalza Investimenti al 27,555% - ricorda leggendo il libro soci Modiano - Volpi al 9,087% e Mincione con il 5,428 per cento.