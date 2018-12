Borsa: Europa debole, Milano -1,2%

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Proseguono in calo le borse europee dopo il rialzo dei tassi Fed, che ha penalizzato nella mattinata i listini orientali a partire da Tokyo (-2,8%). Madrid e Parigi (-1,5%) sono le peggiori precedute da Milano (-1,4%), Francoforte (-0,9%) e Londra -0,15%), dopo dati sulle vendite al dettaglio migliori delle stime e a seguito del tasso bancario e degli obiettivi di acquisto titoli della Boe invariati. Resta intorno ai 250 punti lo spread tra Btp e Bund, mentre i futures su Wall Street sono positivi in attesa di un rialzo dell'indice Fed di Filadelfia sui consumi. Difficoltà per il settore petrolifero, con il greggio sotto quota 47 dollari al barile, a partire dagli ingegneristici Tgs (-3,99%), Subsea7 (-3,9%) e Saipem (-3%) in Piazza Affari. Giù anche i produttori Total (-1,78%) ed Eni (-1,61%), mentre in campo telefonico scivolano Tele2 (-3,82%) e Telecom (-3,85%), all'indomani della analisi sulla rete da parte dell'AgCom e alla vigilia del Cda sulla richiesta di Vivendi per una nuova assemblea.