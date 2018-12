Bcc: Iccrea, cede Npl per 2 mld

Iccrea Banca ha perfezionato la seconda operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati, assistita dalla garanzia statale Gacs, per un importo di 2 miliardi di euro. Lo informa il gruppo secondo cui si tratta "della più grande operazione con Gacs mai realizzata per numero di banche cooperative cedenti (73 in totale)". L'Npl ratio complessivo delle banche partecipanti all'operazione scende del 3,3%. Si tratta della seconda operazione che Iccrea Banca ha concluso dall'inizio dell'anno. L'operazione perfezionata nello scorso mese di luglio "era stata invece del valore di 1 miliardo di euro, e aveva anch'essa contribuito alla riduzione dell'NPL ratio complessivo delle BCC partecipanti (23 banche in totale) del 3%". doBank, attraverso Italfondiario, curerà la gestione del portafoglio della cartolarizzazione di crediti non performing.