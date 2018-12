Borsa: Milano avanza ancora (+1,7%)

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - La Borsa di Milano avanza ancora con il Ftse Mib che guadagna l'1,7% a 18.967 punti. A Piazza Affari corrono le banche in un clima positivo dopo l'accordo tra il governo italiano e l'Europa sulla manovra finanziaria e la posizione di Bruxelles sugli Npl. Si allenta infatti la tensione sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund a 255 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,79%. In cima al listino svettano Intesa, Banco Bpm, Ubi e Unicredit con rialzi di oltre il 4%. In fondo al listino Stm (-1,9%), Azimut (-1,6%).