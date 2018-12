Borsa: Europa prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che guardano positivamente all'accordo raggiunto tra il governo italiano e l'Ue sulla manovra economica. I listini del Vecchio continente attendono anche le indicazioni della Fed sui tassi d'interesse mentre sullo sfondo restano sempre i rapporti tra Cina e Usa sul fronte commerciale. In rialzo l'euro sul dollaro che passa di mano a 1,1406 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Avanzano Londra e Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,8%). In rialzo il comparto della farmaceutica (+0,7%) dove si mette in evidenza Glaxo (+6%). Bene anche Novartis (+0,6%) mentre sono in calo Roche e Bayer (-0,3%). In terreno positivo le Tlc (+0,5%) con Iliad (+1%), Telefonica (+0,7%) e Cellnex (+0,5%).

In luce le banche (+0,5%) con la posizione dell'Ue sugli Npl.

In rialzo, oltre agli istituto di credito italiani, anche Banco Bilbao (+1,4%), Banco Santander (+1,2%) e Bnp Paribas (+1,1%).