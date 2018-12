Borsa, male l'Asia con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Seduta difficile per le Borse asiatiche che risentono del tonfo di Wall Street e della delusione per il discorso del presidente cinese Xi Jinping, privo di spunti su misure di stimolo all'economia o di aperture in tema di dazi. Tokyo ha perso l'1,8%, Sydney l'1,2%, Shanghai e Shenzhen lo 0,8%, Seul lo 0,4% mentre Hong Kong arretra dell'1%.

Segnali negativi arrivano anche dall'Europa, con i future tutti in calo, mentre il petrolio wti scivola a 49 dollari al barile, in attesa dei dati sulle scorte Usa, e lo yen e i Treasury americani salgono, segno che tra gli investitori prevale l'avversione al rischio.

In una giornata scarica di dati macro, l'attenzione resta catalizzata sulla Fed, che domani dovrebbe rialzare i tassi di un quarto di punto e dare indicazioni sul percorso di politica monetaria nel 2019, con gli analisti che si attendono una pausa nella stretta sui tassi. giovedì si riuniranno invece Bank of Japan e Bank of England mentre la Gran Bretagna è alle prese con la grana Brexit.