Borsa: Europa apre in calo, Londra -0,6%

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Avvio di seduta negativo per le Borse europee, che si accodano alla chiusura in rosso di Wall Street e delle Borse asiatiche. A Francoforte l'indice Dax ha aperto in flessione dello 0,26%, a 10.744 punti, a Parigi il Cac 40 cede lo 0,56%, a 4.773 punti, mentre a Londra il Ftse 100 sale arretra dello 0,64%, a 6.730 punti.