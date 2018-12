Trump attacca Fed, 'incredibile pensi a rialzo tassi'

Donald Trump all'attacco della Fed alla vigilia della riunione della banca centrale. ''E' incredibile che con un dollaro forte e nessuna inflazione almeno virtualmente, la Fed stia solo considerando un altro aumento dei tassi di interesse'' twitta Trump, citando anche le difficolta' del resto del mondo.

''E' incredibile che la Fed consideri un altro aumento dei tassi di interesse con un dollaro molto forte, virtualmente no inflazione, il mondo fuori dagli Stati Uniti che esplode, Parigi che brucia e la Cina che frena'' twitta il presidente Usa. La due giorni di riunione della Fed si apre domani, con le decisioni di politica monetaria che saranno annunciate mercoledi'. Un aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto e' dato per scontato, con l'attenzione puntata alle mosse del 2019. I ripetuti attacchi di Trump contro la banca centrale, affermano gli osservatori, mettono la Fed all'angolo costringendola ad andare avanti con le strette per dimostrare la sua indipendenza dalla politica.