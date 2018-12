Borsa: Ny pesa su Europa, Milano -1,31%

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Le Borse europee peggiorano in scia all'apertura negativa di Wall Street con Trump a gamba tesa sulla Fed: il presidente americano contesta il possibile rialzo dei tassi. Milano è la maglia nera con il Ftse Mib che arretra dell'1,31% a 18.694 punti. Tra le altre Piazze Londra perde lo 0,76% con la premier britannica Theresa May che ribadisce il suo No a un nuovo referendum sulla Brexit. Parigi cede lo 0,94% e Francoforte l'1,06%. A livello settoriale sono sotto pressione le vendite al dettaglio dopo il profit warning di Asos, l'energia e le banche. A Piazza Affari continua a scivolare Saipem (-6,41%) con Brembo (-3,86%), Salini Impregilo (-3,58%), Pirelli (-3,15%). Di contro buon passo di Mediaset (+2,28%) mentre tengono Italgas (+0,51%) ed Enel (+0,4%). Lo spread sale a 269 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,9%.