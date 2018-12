Leonardo: 3 elicotteri per vigili fuoco

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Leonardo ha siglato un contratto con i Vigili del fuoco per la fornitura di tre elicotteri AW139. Lo annuncia il gruppo in una nota precisando che l'ordine, del valore di circa 45 milioni di euro, comprende anche servizi integrati di supporto e addestramento per piloti e tecnici e prevede opzioni per ulteriori 12 AW139.

La consegna dei tre nuovi elicotteri sarà avviata a breve e completata nel 2019.

Sono 56 gli AW139 ordinati fino ad oggi dal Governo italiano per compiti di pubblica utilità Oltre 1100 AW139 ordinati fino ad oggi da più di 270 clienti in circa 70 Paesi, più di 900 gli elicotteri in servizio