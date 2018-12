Borsa: Milano cede l'1,2%, giù Fca

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Apertura in calo per la Borsa di Milano. L'indice dei titoli a maggiore capitalizzazione perde oltre un punto percentuale (-1,2%). Se Stm è il titolo peggiore (-3%), il comparto più colpito è quello dell'automotive dopo i brutti dati sulle immatricolazioni di novembre in Europa (-8%): Fca perde il 2,3%, Cnh l'2,4%, Brembo l'1,8%. Giù anche la cassaforte del Lingotto, Exor, che lascia sul campo il 2%. Vanno male anche Prysmian (-2%) e Poste (-1,7%). Fuori dal Ftse Mib crollano Stefanel (-11%) dopo la nuova richiesta di concordato di ieri, e Ovs, congelata in asta di volatilità con una flessione teorica del 9,7%. Sul fronte opposto, in positivo c'è Saipem (+0,5%), e Ferragamo che guadagna lo 0,7% dopo la nomina ieri del nuovo Cfo. Rimbalza Salini Impregilo dopo il crollo della vigilia per la decisione del tribunale arbitrale sul contenzioso sul canale di Panama (+5%). Bene anche banca Carige (+6,2%).