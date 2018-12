Borsa: Europa sale con dialogo Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Le Borse europee salgono, in scia a quelle asiatiche e alla chiusura positiva di Wall Street. I mercati mondiali sono spinti dal dialogo fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. Fra i listini del Vecchio continente, quello italiano cresce di più (+1%), grazie al dialogo fra governo e Ue sulla manovra, con l'Italia che punta a un deficit al 2,04%, contro il 2,4% iniziale. Sale anche Londra (+0,14%), dopo la bocciatura della mozione di sfiducia contro la premier Theresa May, che le consente di proseguire nei negoziati sulla Brexit.

Malgrado le proteste dei gilet gialli, Parigi segna un rialzo dello 0,14%. Bene anche Francoforte (+0,16%) e Madrid (+0,8%).