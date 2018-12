Borsa: Europa apre in crescita

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Aperture in crescita per le Borse europee. Dopo la bocciatura della mozione di sfiducia contro la premier Theresa May, Londra ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,38% a 6.900 punti. Bene anche Milano (+0,78% a 19.094 punti), con l'avvicinamento fra governo e Ue sulla manovra. Parigi ha aperto con un guadagno dello 0,35% a quota 4.926 punti. Positiva anche Francoforte (+0,45% a 10.978 punti).