(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Quotazioni del petrolio in netto rialzo sui dati della riduzione delle scorte in Usa e grazie all'allentarsi della tensione tra Usa e Cina. Sul mercato after hour di New York i contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio guadagnano 70 centesimi e passano di mano a 52,35 dollari al barile.Il Brent guadagna 63 centesimi a 60,83 dollari al barile