Falck Renewables rivede piano al rialzo

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Il Cda di Falck Renewables ha rivisto al rialzo il piano industriale al 2021, con il 2018 che "ha superato aspettative e guidance" con stime di un margine operativo lordo consolidato di 184 milioni (+2,2% rispetto alla guidance comunicata con i risultati dei primi 9 mesi) e un risultato netto di gruppo consolidato a 34 milioni.

La posizione finanziaria netta consolidata (incluso il fair value dei derivati) è "sotto controllo", si legge in una nota del gruppo, a 555 milioni (-7,5% rispetto alle stime), con revisione al rialzo dei target al 2021 per capacità installata (+4%), Ebitda dei servizi (+55%) e utile netto di gruppo (+33%) rispetto al piano precedente. Il capitale destinato all''asset development' e ai servizi viene quasi raddoppiato nel periodo 2018-2021, mentre il 77% continua a essere impiegato per la crescita degli attivi di bilancio. Definita la politica dei dividendi fino al 2021, con una cedola di 6,3 centesimi per il 2018, in aumento dell'8,6% rispetto al precedente target.