Borsa: Europa su di giri, Milano +1,7%

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Accelerano le borse europee sull'ipotesi che il Governo italiano metta sul piatto un deficit al 2% del Pil per strappare l'accordo con l'Ue sulla manovra.

Parigi (+1,9%) è in testa, seguita da Milano (+1,7%). Bene anche Londra (+1,3%), con il voto di fiducia di oggi pomeriggio sulla premier inglese Theresa May a Westminster, Francoforte (+1,2%) e Madrid (+1%). A correre sono soprattutto i titoli legati al debito pubblico italiano, da Poste (+3%) a Intesa (+2,8%) e Unicredit (+2,5%), ma anche gli istituti britannici Standard Chartered (+3,14%), Rbs (+2,9%) e Barclays (+2,44%). Bene Bnp Paribas (+2,52%) e Credit Agricole (+2,41%), debole invece Commerzbank (-0,8%). L'accordo tra Cina e Usa sui dazi alle importazioni di auto nel Celeste impero spinge da stamane gli automobilistici Peugeot (+3,76%), vicina al sorpasso in Francia su Renault (+2,32%). Acquisti anche su Porsche (+2,84%) ed Fca (+2%), debole Ferrari (-0,3%). Air-France Klm (+2%) brinda alla nomina del nuovo a.d