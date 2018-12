Borsa: Europa fatica con Huawei e Brexit

- Borse europee in calo e future su New York negativi a metà mattina, dopo che le tensioni sul caso Huawei hanno già affossato i listini asiatici e i timori per l'incerto voto sulla Brexit in programma domani pesano sulla sterlina, in flessione rispetto a tutte le principali valute -0,7% a 1,1139 sull'euro).

Milano cede l'1%, peggior listino in Europa insieme a Francoforte, mentre Parigi arretra dello 0,6% e Londra dello 0,3%. Lo spread Btp-Bund ripiega lievemente a 288 punti mentre il governo stringe sulle correzioni alla manovra, con l'obiettivo di arrivare a un'intesa con la Ue che eviti la procedura di infrazione. Il petrolio è poco mosso, con il wti che si muove attorno ai 52,5 dollari al barile dopo il rally di venerdì. I timori per un'escalation sui dazi pesa sulle auto (-1,8% l'indice Stoxx di settore) e sui semiconduttori (-1,4%) mentre il taglio delle stime di utile di Basf (-5%) pesa sulla chimica (-2,5%). A Milano faticano mediaset (-4,2%), Fca (-3,2%) e Mps (-2,7%).