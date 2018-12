Petrolio:cala a 52 dollari, attesa Opec

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Prezzo del petrolio in deciso calo quando si apre oggi il vertice Opec a Vienna che dovrebbe raggiungere un accordo per un taglio della produzione. IL greggio Wti del Texas cede l'1% a 52,3 dollari al barile mentre il Brent cede lo 0,83% a 61,04 dollari. Non aiutano le tensioni fra Cina e Usa alle quali si aggiunge l'arresto, in Canada, del il capo dell'ufficio finanziario di Huawei, Meng Wanzhou per la quale gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione.