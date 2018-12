Borsa Milano scende (-1,3%), male St

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Piazza Affari peggiora e scende dell'1,35%, in scia ai listini asiatici e in linea con quelli europei. Lo spread fra Btp e Bund segna 279 punti, contro i 278 della chiusura di ieri. I mercati soffrono per il clima di tensione fra Stati Uniti e Cina, aggravato dall'arresto del direttore finanziario della Huawei, Meng Wanzhou, per un'indagine americana sulle violazioni delle sanzioni all'Iran.

In Piazza Affari il titolo peggiore è Diasorin, 'debuttante' sul Ftse Mib al posto di Luxottica. Il titolo cede il 7%, dopo essere stato sospeso: nei giorni scorsi ha segnato rialzi consistenti. Male anche St (-4,2%), per i contraccolpi sul settore dell'affaire Huawei. Sotto pressione le banche, con Unicredit che cede il 2,2%, Mps il 2,3%, Ubi il 2,4% e Carige il 5,2%. Fca perde il 2,4%, mentre la manovra introduce l'ecotassa sulle auto, mentre Mediobanca perde lo 0,98% all'indomani del via libera al patto light.