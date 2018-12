Luxottica: Ops riaprirà dal 12 dicembre

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - L'Offerta pubblica di scambio lanciata da Essilor sul titolo Luxottica per la fusione tra i due gruppi, che ha già raccolto il 93,3% di adesioni, è stata come previsto riaperta: i termini nei quali i possessori di azioni della società italiana possono aderire sono dal 12 dicembre al 18 gennaio prossimi, con possibile proroga. Lo rende noto un comunicato.

In cambio dei titoli Luxottica si potranno avere azioni della holding EssilorLuxottica alle stesse condizioni precedenti, ma anche in alternativa un pagamento in contanti al prezzo di 51,64 euro per azione, calcolato sulla media ponderata dei prezzi sulla Borsa di Parigi dove è quotata la holding del 28, 29 e 30 novembre e 3 e 4 dicembre.

Se in questa fase di 'sell out' l'Ops supererà l'obiettivo del 95% totale di adesioni si procederà al delisting del titolo Luxottica da Piazza Affari, in un processo di 'squeeze out' che dovrebbe concludersi tra fine febbraio e inizio marzo.