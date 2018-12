Borsa: Milano in parità, effetto spread

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Piazza Affari si porta in parità con il ribasso dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 281 punti base. Ne traggono vantaggio Unicredit (+0,57%) e Intesa (+0,39%), che invertono la rotta, mentre si rafforzano Banco Bpm (+1,74%) e Ubi (+1,7%). Sprint di Campari (+2,8%), raccomandata da Deutsche Bank, cauta Diasorin (+0,8%) da ieri nell'indice principale al posto di Luxottica (+0,04%). Acquisti anche su Italgas (+0,99%), sotto pressione invece Buzzi (-2,6%), dopo il taglio a 'neutral' di JpMorgan. Segno meno anche per Saipem (-1,7%) ed Eni (-1%), insieme a Prysmian (-1,38%) e Leonardo (-0,9%). Tra i titoli a minor capitalizzazione corrono Trevi (+24,29%), il cui Cda ha dato il via libera all'offerta di Meil sulle attività petrolifere, e Juventus (+7,65%), da acquistare secondo Banca Imi. Bene Astaldi (+3,2%), in attesa di novità da Salini Impregilo (+0,5%), interessata a comprare la divisione costruzioni. Stabile Carige, cedono invece Chl (-5,7%), Safilo (-3,53%) e Bim (-3,3%).