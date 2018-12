Borsa: Milano debole (-1%), giù Saipem

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Piazza Affari si conferma in calo nella prima mezz'ora di scambi (Ftse Mib -1% a 19.160 punti) frenata da Buzzi (-3%), dopo il taglio a 'neutral' della raccomandazione di JpMorgan, Saipem (-2,55%) ed Eni (-1,44%), con il greggio fermo a 53,2 dollari. Segno meno anche per Leonardo (-1,53%), Unicredit (-1,4%) e Intesa (-1%), mentre lo spread tra Btp e Bund stabile a 286 punti. In luce Campari (+2%) dopo la raccomandazione d'acquisto di Deutsche Bank, più caute invece Diasorin (+0,6%), Fineco (+0,42%), Ubi Banca (+0,39%) e Banca Generali (+0,2%). Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala il balzo di Astaldi (+6,55%) mentre procede l'esame del dossier da parte di salini Impregilo (-0,28%). Nuovo scivolone di Carige (-5,26%), volatile per l'esiguità del prezzo (0,18 centesimi), Bim (-4,9%) e Zucchi (-3,45%).