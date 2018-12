Borsa: Europa in calo, Milano +0,15%

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Si confermano deboli le Borse europee nel giorno della chiusura straordinaria di Wall Street per il funerale dell'ex-presidente George Bush, all'indomani della cauta apertura cinese agli Usa dopo la tregua sui dazi annunciata al G20 di Buenos Aires. Il ministro del commercio Xi Jinping ha sottolineato il calendario "ben preciso" dei negoziati, che troveranno attuazione però solo "sui temi condivisi". Londra (-1,17%) è la peggiore dietro a Parigi (-0,93%) e Francoforte (-0,83%). Più cauta Madrid (-0,51%), in controtendenza Milano (+0,15%) con il calo dello spread tra Btp e Bund a 280 punti. Gli indici Markit della fiducia dei manager europei migliori delle stime e il rallentamento dei mutui settimanali Usa non convincono gli investitori, che aspettano in serata i verbali dell'ultimo Fomc della Fed. Sotto pressione i petroliferi Shell (-1,7%), Bp (-1,66%), Eni (-1,47%) e Total (-1,16%) con il vertice dei produttori a Vienna in vista dell'Opec. Bene Volkswagen (+1,5%), possibile alleata di Ford negli Usa.