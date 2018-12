Petrolio: sale a 53,61 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Quotazioni del petrolio in netto rialzo sui mercati in attesa di un'intesa per stabilizzare la produzione al vertice Opec di questa settimana. I contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio guadagnano 66 centesimi a 53,61 dollari al barile. Il Brent sale di 59 centesimi a 62,28 dollari al barile.