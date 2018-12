Mediaset: rinvio udienza Vivendi a marzo

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Il giudice Daniela Marconi ha rinviato al 12 marzo l'udienza sulla causa civile promossa da Mediaset e Fininvest contro Vivendi per il mancato acquisto di Premium e le accuse di tentata scalata dei francesi al gruppo italiano. Mediaset e Fininvest nell'udienza di oggi hanno formalizzato una variazione della loro richiesta: non più l'esecuzione del contratto ma la sua risoluzione per inadempienza. Per questo sono state avanzate richieste di memorie aggiuntive.

Il contratto risale all'aprile del 2016 e prevedeva uno scambio paritetico di azioni tra le capogruppo del 3,5%. Ma Mediaset nel frattempo ha venduto a Sky la piattaforma tecnologica di Premium e nella primavera ha firmato un accordo sui contenuti relativo ai canali di trasmissione.