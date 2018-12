Borse Asia in calo, dubbi su intesa dazi

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Si spegne dopo un giorno il rally delle Borse asiatiche. L'apertura del dialogo tra Usa e Cina per trovare un accordo sui dazi, che aveva scatenato ieri i listini, appare non avere ancora contorni precisi e presenta molti punti interrogativi. Tokyo ha così chiuso in calo del 2,4%, Sydney dell'1%, Seul dello 0,8% mentre Hong Kong, a scambi ancor in corso, arretra dello 0,3%. Shanghai e Shenzhen sono invece salite dello 0,4%.

Da un lato i consiglieri economici della Casa Bianca non hanno aggiunto dettagli a quanto dichiarato da Donald Trump, dall'altro la Cina non ha confermato né la rimozione dei dazi sulle auto, né l'impegno ad acquistare beni made in Usa.

"Dobbiamo vedere dove porta questo periodo di tre mesi, al momento tutto è un po' confuso" ha commentato Dwyfor Evan, strategist di State Street. Intanto il petrolio sale (+1,1% sia il brent che il wti) in vista dell'incontro di giovedì dell'Opec e dopo l'uscita a sorpresa del Qatar dall'organizzazione dei Paesi produttori.