Borsa: Milano,sfuma euforia tregua dazi

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - La Borsa di Milano chiude in calo (-1,37%) mentre sfuma l'euforia di ieri per la tregua tra Cina e Usa nella guerra dei dazi. Il Ftse Mib si allinea alle altre piazze europee: Londra (-0,56%), Parigi (-0,82%) e Francoforte (-1,14%). Lo spread è a 288 punti, con il rendimento del decennale al 3,14%. A Piazza Affari quindi cede chi opera sull'estero, come Prysmian (-4,12%) o Stm (-3,21%). Le incertezze sulle trattative per un'intesa definitiva sui dazi pesano anche sull'automotive: Cnh (-3,8%), Pirelli (-3,23%), Brembo (-3,04%), Fca (-1,97%). Male anche il lusso di Moncler (-3,74%). Va bene invece quello di Campari (+0,88%). Acquisti su alcuni titoli dell'energia: Snam (+0,49%), Italgas (+0,19%). Su anche Bpm (+0,41%) promossa dagli analisti. Debutto positivo per Diasorin sul Ftse Mib, dove ha sostituito Luxottica (+0,53%).

Piatta Carige in attesa delle decisioni dei grandi soci sull'acquisto del bond subordinato.