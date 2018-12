Borsa: Milano debole con Stm e Mps

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Avvio di seduta debole per Piazza Affari che si muove in linea con la maggior parte degli altri listini europei, dove l'entusiasmo per il dialogo Usa-Cina sui dazi lascia posto a dubbi sui contorni della possibile intesa.

Il Ftse Mib cede lo 0,16% a 19.590 appesantito Stm (-1,6%), Prysmian (-1,5%) e Cnh (-1,2%). Fiacca anche Moncler (-0,8%) e Brembo (-1,1%) mentre fuori dal Ftse MIb scivola Mps (-2,9%) in una seduta debole per il comparto bancario, nel quale faticano Banco Bpm (-0,7%) e Ubi (-0,6%). Bene Diasorin (+1,1%), al debutto nell'indice dello blue chip al posto di Luxottica, e Atlantia (+1,2%), acquisti anche su Tim (+0,6%) e Mediobanca (+0,4%) alla vigilia della riunione del patto che dovrà decidere come mantenersi in vita dopo l'addio di Vincent Bolloré. Fuori dal Ftse Mib brillano D'Amico (+7,5%) e Bioera (+3,7%) mentre scivola Mondadori (-2,2%).