Borsa Milano debole con l'Europa

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Le Borse europee arrivano a metà seduta indebolite, con i principali listini in ribasso di circa mezzo punto percentuale. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,53%, appesantito da Prysmian (-2,2%), Stm (-2,1%) e Cnh (-2%).

Arretra anche Fca (-0,8%) dopo i dati in chiaroscuro sulle immatricolazioni, in una seduta debole per tutto l'automotive che penalizza anche Pirelli (-1,4%) e Brembo (-1,5%). Male i bancari Mps (-2,9%), Ubi Banca (-1,4%) e Intesa (-1%) mentre lo spread Btp-Bund sale a 287 punti base. Acquisti sui titoli dell'energia, spinti dal nuovo rialzo del petrolio, e le utilities con Saipem (+1%), Italgas (+0,5%) ed Eni (+0,3%).

Svetta la matricola Diasorin (+1,8%), subentrata a Luxottica nel Ftse Mib mentre Carige avanza del 5,2% in attesa che i grandi soci decidano se partecipare alla sottoscrizione del bond subordinato.