Borsa, Europa in calo, sale la sterlina

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - L'entusiasmo per la possibile fine della guerra commerciale si spegne anche in Europa, con gli investitori che si mostrano cauti sull'esito del percorso avviato ieri da Usa e Cina. Parigi e Francoforte cedono lo 0,5%, Milano lo 0,2% e Londra lo 0,1%. L'andamento riflette quello delle Borse asiatiche, dove i ribassi sono stati più consistenti, e potrebbe proseguire a Wall Street, sulla quale i future sono negativi.

Lo spread Btp-Bund si mantiene a 285 punti base mentre il governo italiano cerca un accordo con la Ue sulla riduzione del rapporto deficit-pil in manovra. Il petrolio continua a correre (+1,8% il brent) nella convinzione che i Paesi produttori, che giovedì si vedranno all'Opec, eviteranno un eccesso di offerta.

Sterlina in rialzo su dollaro, euro e yen dopo che l'avvocato generale della Corte Ue ha chiarito che la Gran Bretagna può fermare la Brexit unilateralmente.

Sui listini vanno male i titoli dell'auto (-1,6% l'indice Stoxx di settore) mentre salgono gli energetici (+0,2%).