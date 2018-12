Weidmann, meno rischi,poi garanzia Ue

(ANSA) - BERLINO, 3 DIC - Soprattutto nel completamento dell'Unione bancaria, "bisogna fare attenzione" a che prima della creazione di un'assicurazione comune dei depositi europea "si abbattano in modo sufficiente i rischi ancora presenti, relativi al tempo della responsabilità nazionale". Lo ha detto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, stasera a Francoforte. "Si tratta, in parte, di forti giacenze di crediti deteriorati, ma anche di titoli di Stato domestici nei bilanci delle banche", ha spiegato. "Bisogna impedire che in futuro possano essere trasmessi al sistema bancario rischi che arrivano dalla politica di bilancio nazionale" ha quindi aggiunto rilevando come a questo fine è necessario superare nel regolamento il trattamento privilegiato dei bond, e sciogliere il nesso stati-banche".