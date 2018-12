Borsa: Asia chiude in rialzo, vola Cina

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in forte rialzo con gli investitori che festeggiano la tregua Usa-Cina sul commercio siglata sabato a margine del G20 da Donald Trump e Xi Jinping. Gli investitori, inoltre, guardano alla decisione di Russia e Arabia Saudita di estendere il loro accordo per gestire il mercato petrolifero.

Tokyo archivia la seduta ai massimi da sei settimane e guadagna l'1%. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce lievemente sul dollaro a un livello di 113,50, ed è stabile un valore di 128,80 sull'euro. In forte rialzo i listini cinesi con Shanghai (+2,5%), Shenzhen (+3,2%), Hong Kong (+2,5%). A Mercati ancora aperti Seul (+1,6%) e Mumbai (-0,18%).

Giornata ricca di dati macroeconomici. Dall'Eurozona, Italia, Francia, Germania e Regno Unito in arrivo l'indice Pmi manifatturiero. Previsti anche i dati sulla fiducia degli investitori e la riunione dell'Eurogruppo. Dagli Usa l'indice Pmi e le spese delle costruzioni.