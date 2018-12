La proroga del prestito ponte per Alitalia finisce nel decreto "in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo" atteso al prossimo consiglio dei ministri. E' quanto emerge da una bozza del dl. Il prestito era in scadenza il 15 dicembre. La nuova data di restituzione è fissata "entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali" e comunque "non oltre il termine del 30 giugno 2019".