Boccia, rischio recessione c'è

Il pericolo di una nuova recessione per l'Italia è reale? "Con il pil in calo e l'economia in frenata, il rischio c'è, perché il rallentamento globale dell'economia, la frenata della Germania insieme ai dati dell'Italia ci obbligherebbe a mettere a punto una manovra economica non solo espansiva ma anche finalizzata alla crescita". Risponde così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia intervistato dal Giornale Radio Rai, secondo quanto riporta una nota della trasmissione.