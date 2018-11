Piaggio Aero: Di Maio,lunedì commissario

"Lunedì, massimo martedì mattina avremo il nome del nuovo commissario e pagheremo gli stipendi" di Piaggio Aero. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio a margine di un evento. "La procedura per individuare il commissario - ha aggiunto - è stata fatta in tempi record e lunedì sarà formalmente fatta la nomina così da poter pagare subito gli stipendi. So che i lavoratori hanno già avuto tanta pazienza, ma gli chiedo di aspettare altri pochi giorni e di fidarsi di noi".