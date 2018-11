Borsa: Milano tiene con Tim, male Mps

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Ultima seduta di settimana leggermente positiva, unica in Europa, per Milano, con gli operatori in attesa soprattutto dell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense Donald Trump: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,15% a 19.188 punti, l'Ftse All share dello 0,11% a quota 21.057.

Tra i gruppi principali di Piazza Affari, in una giornata calma sul mercato dei titoli di Stato, Tim è stato il migliore con un aumento finale dell'1,8%, con Unipol, Recordati e Cnh cresciuti dell'1,7%. Acquisti anche su Bper (+1,5%), leggermente positiva Intesa (+0,7%), in calo di un punto percentuale Unicredit e Fca. Debole Moncler, che ha ceduto il 2,4% a 28,7 euro. Nel paniere a minor capitalizzazione Mps ha ceduto il 3,6% mentre Carige, come sempre molto volatile, ha guadagnato il 5% nel giorno del sì del Fondo interbancario alla sottoscrizione del bond. Bene anche Mondadori, in rialzo finale del 4,2% oltre quota 1,5 euro.