Borsa: Milano riduce rialzo, banche giù

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Piazza Affari riduce il rialzo (+0,1%), nonostante il tutto esaurito e il calo dei rendimenti dell'asta odierna dei Btp. Le possibili schiarite sui dazi tra Usa e Cina spingono Prysmian (+4,78%) ed Stm (+3%), sale Luxottica (+2,54%) nel giorno dell'assemblea di Parigi, in linea con Essilor Luxottica (+1,76%), mentre cedono UnipolSai (-1,73%), Banca Generali (-1,08%), Unicredit (-1,13%), Banco Bpm (-0,76%) e Intesa (-0,8%). In controtendenza Mps (+4,45%).

Ancora negativi i futures Usa in vista dei verbali della Fed e sulla scia delle parole del presidente Jerome Powell, che ritiene "ancora troppo bassi rispetto agli standard storici" i tassi Usa. Poco sotto l'equilibrio Tenaris (-0,32%) dopo lo scivolone della vigilia a seguito dell'indagine per corruzione, che coinvolge in Argentina anche il presidente e l'amministratore delegato Paolo Rocca. Tra i titoli minori sprint di Guala (+7%) e Bim (+4%), giù Fila (-6%) all'indomani del via all'aumento di capitale.