Dl Fisco:salta scudo antispread per Bcc

Niente scudo anti-spread per le banche non quotate, come le Bcc, almeno nel decreto fiscale. La misura era stata annunciata dal ministro Riccardo Fraccaro come emendamento alla manovra, ma era stato poi deciso di tentare un'anticipazione nel dl fisco. Il relatore Emiliano Fenu (M5s), intervenendo in Aula al Senato, ha però annunciato l'eliminazione del comma contenuto in un emendamento sui Gruppi Iva per le Bcc. L'emendamento era stato già approvato dalla commissione Finanze nonostante il parere contrario della commissione Bilancio.