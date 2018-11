Da Cavalli design appartamenti Bahrein

(ANSA) -CANTU' (COMO), 28 NOV - Roberto Cavalli curerà tutto il design degli interni della Eastern Tower del complesso di Waterbay, a Manama, la capitale del Bahrain. La 'Waterbay Residence by Roberto Cavalli' è frutto di un accordo di collaborazione tra la casa di moda e del lusso e la società immobiliare del paese del Golfo Bin Faqeeh Real Investment Company. Si trattera' di 247 appartamenti, dove la Maison curera' ogni dettaglio: dalla art del la table, alle carte da parati, dai mobili alle tappezzerie e tessili. Il progetto sara' presentato alla clientela a gennaio. Gli primi appartamenti, in consegna nel 2019, avranno prezzi da 200.000 euro a 2,2 milioni.

Per la prima volta Cavalli fa un 'full contract' per un progetto immobiliare, ed è un nuovo passo per la società nell'interior design dopo le ville Mirabilia a Riad (Arabia Saudita) o l'hotel Aykon a Dubai. L'home design rappresenta circa l'8% sul fatturato da 155 milioni di Roberto Cavalli.