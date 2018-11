Borsa: Asia positiva, Tokyo +1%

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - L'ottimismo del consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow, che ieri ha indicato "buone possibilità che al G20 si raggiunga un accordo tra Stati Uniti e Cina", ha favorito i listini di Asia e Pacifico, sulla scia della chiusura positiva di Wall Street. Tokyo ha guadagnato l'1,02%, Taiwan l'1,08% e Seul lo 0,42%. Fiacca Sidney (-0,06%), in rialzo invece Hong Kong (+1,35%), Shanghai +1,05%) e Mumbai (+0,74%), ancora in fase di contrattazioni. Positivi anche i futures sull'Europa e sugli Usa in attesa della liquidità dell'Eurozona di ottobre e dell'inflazione in Italia, mentre da Oltreoceano sono in arrivo le richieste settimanali di mutui, la bilancia commerciale, le scorte all'ingrosso e al dettaglio, il Pil trimestrale, i consumi personali, le vendite di case e l'indice manifatturiero della Fed di Richmond. Sulla Piazza di Tokyo scivolone di Olympus (-3,26%) e Mitsubishi Moto (-2,26%), sprint di Sumitomo (+18,3%), che ha risolto un contenzioso negli Usa.