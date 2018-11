Prysmian: ok cavo Grecia-Peloponneso

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Prysmian ha chiuso un contratto dal 125 milioni di euro con il responsabile della rete elettrica in Grecia, Independent Power Transmission Operator, per la realizzazione di un'interconnessione sottomarina tra Creta e il Peloponneso sulla Grecia continentale. Il contratto, annunciato il 2 ottobre, è stato finalizzato oggi con la cerimonia di firma a cui hanno presenziato il Ministro greco dell'ambiente ed energia, Georgios Stathakis, e il Ceo di Ipto, Manos Manousakis.

"Siamo molto orgogliosi di prendere parte a un progetto così strategico che prevede per la prima volta la realizzazione di un'importante interconnessione tra l'isola di Creta e la Grecia continentale" ha spiegato Eakan Ozmen, Evp Project Bu di Prysmian. Il progetto prevede un percorso 135 km, con una profondità massima di installazione di 950 metri. I cavi verranno prodotti nel centro d'eccellenza Prysmian di Arco Felice (Napoli). Il completamento del progetto è previsto per il 2020.