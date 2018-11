Borsa:Milano chiude a -0,4%, giù Ferrari

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Piazza Affari ha chiuso in calo (Ftse Mib -0,43% a 19.150 punti), con lo spread in rialzo a 294 punti, tra scambi in calo rispetto alla vigilia, per 1,9 miliardi di euro di controvalore. Sotto pressione nel finale Ferrari (-3,72%), per timori di dazi Usa sull'auto dopo il prossimo G20, in controtendenza invece Fca (+0,12%), alle prese con il contratto, e, soprattutto, Pirelli (+1,32%). Scivolone di Moncler (-2,93%) per i timori di un rallentamento delle vendite in Asia. In calo anche Luxottica (-1,22%), alla vigilia della chiusura dell'Ops e in vista dell'assemblea di Essilor Luxottica (-1,5% a Parigi) tra due giorni. Il calo del greggio ha penalizzato Saipem (-1,12%) ed Eni (-0,7%). In ordine sparso le banche, con Bper (-3,51%) e Carige (+5,88%), estremamente volatile dato il prezzo (0,18 centesimi) a due giorni dal Cda.