Borsa: listini asiatici positivi

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Seduta nel complesso orientata al rialzo sui listini asiatici, che ondeggiano fra un cauto ottimismo degli operatori su un cessate il fuoco nella guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti o, in alternativa, nell'attesa di capire se il presidente Usa Donald Trump deciderà di andare avanti con nuovi dazi. In questo contesto Tokyo ha messo a segno un rialzo dello 0,64% e Seul dello 0,79% mentre Hong Kong è in calo a seduta ancora aperta (-0,31%) e sono contrastate le cinesi Shangai (-0,04%) e Shenzhen (+0,43%).