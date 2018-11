Borsa: Europa debole, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Borse europee deboli con l'avvio negativo dei listini Usa. Il rallentamento dell'economia dell'Eurozona, insieme alla fine degli acquisti-stimolo di titoli a dicembre confermata dal presidente della Bce Mario Draghi che reputa necessario un nuovo intervento "significativo", pesano sugli indici, da Londra (-0,62%), alle prese con il voto a Westminster dell'accordo per la Brexit, a Parigi (-0,43%), da Madrid (-0,34%) a Francoforte (-0,25%), con Milano in testa (-0,22%) all'indomani dell'avvio del dialogo tra la Ue e il Governo italiano sulla manovra, che mantiene lo spread tra Btp e Bund a quota 290 punti. Le vendite pesano sul settore bancario, su quello automobilistico e sul tessile, contrastati invece i semiconduttori. In calo le spagnole Bbva (-4,23%), Sabadell (-2,06%) e Caixabank (-1,99%), insieme a Rbs (-2,13%) e Barclays (-1,45%) a Londra. Giù gli automobilistici Valeo (-4%) e Ferrari (-1,2%), a due velocità Stm (-2%), per timori di dazi Usa sugli iPhone, prodotti in Cina, e Siltronic (+1,74%).