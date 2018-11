Borsa: Europa amplia calo, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Ampliano il calo le principali borse europee finale, da Francoforte (-0,7%) a Londra e Parigi (-0,6% entrambe), mentre Madrid (-0,33%) e Milano (-0,1%) sono più caute. Il rallentamento dell'economia dell'Eurozona, insieme alla fine Qe a dicembre confermata dal presidente della Bce Mario Draghi, che reputa necessario un nuovo intervento "significativo", pesano sugli indici, mentre resta sotto i riflettori la disputa tra Usa e Cina sui dazi doganali, che potrebbero anche interessare gli iPhone, assemblati nel Celeste Impero e importati nella patria di Apple (-0,85% a New York), importante cliente di Stm (-1%). Il rialzo sopra i 293 punti dello Sspread tra Btp e Bund non pesa sui bancari italiani, mentre cedono le spagnole Bbva (-3,64%) e Caixabank (-1,75%), insieme a Rbs (-2,17%) e Lloyds (-1,3%) a Londra. Pesanti gli automobilistici Faurecia (-6,36%), Valeo (-5%), Volkswagen (-3,87%)m Daimler (-2,58%) e Bmw (-1,5%) su timori per nuovi dazi Usa dopo il prossimo G20.