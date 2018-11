Quarles nuovo presidente dell'Fsb

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Randal K. Quarles (governatore e vice presidente per la vigilanza della Federal Reserve) è stato nominato per i prossimi tre anni presidente del Financial Stability Board, in sostituzione del governatore della Bank of England Mark Carney. Vicepresidente è l'olandese Klaas Knot (presidente della banca centrale). Carney, che ha ricoperto la carica per sette anni subito dopo Mario Draghi, ha sottolineato "il ruolo unico dell'Fsb per la cooperazione sulla stabilità finanziaria globale". Nato dalle ceneri dell'Fsf (financial stability forum) e basato a Basilea presso la Bri, l'Fsb sotto la spinta di Draghi e poi di Carney è diventato l'organismo alla quale la comunità internazionale, dopo la crisi, ha affidato la predisposizione delle norme per la soluzione, la vigilanza e la prevenzione dei problemi delle banche e della finanza. Dall'Fsb sono arrivate (e poi recepite dai diversi ordinamenti), fra le altre, le norme sui tetti ai maxi bonus e quelle per il capitale degli istituti bancari 'sistemici'.