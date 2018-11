Borsa:Milano (+3%) euforica, bene banche

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - La Borsa di Milano (+3%) euforica, in linea con gli altri listini europei, brinda alla svolta del governo con l'apertura all'ue sul deficit. In picchiata lo spread tra Btp e Bund tedesco che scende a 280 punti base, ai minimi da due mesi, con il rendimento del decennale italiano al 3,16%. Gli investitori, intanto, attendono l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi.

Piazza Affari è sostenuta dall'ondata di acquisti sulle banche. Si mettono in evidenzia Carige (+12%), Mps (+7,4%), Ubi (+6,6%), Unicredit (+6%), Banco Bpm (+5,9%) e Intesa (+5,7%).

Andamento positivo anche per i titoli del comparto energetico dopo che si è fermato il crollo del prezzo del greggio. Avanzano Saipem (+4,2%), Snam (+2,3%), Italgas (+2,1%), Tenaris (+1,7%) ed Eni (+1,6%).

Andamento positivo per le auto dove si mette in mostra Fca (+2,6%), Ferrari (+1,7%) e Cnh (+1,3%). Buon inizio di settimana per Mediaset (+2,3%) e Tim (+1,7%).