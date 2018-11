Borsa: Milano di buon passo con Draghi

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - La Borsa di Milano resta in netto positivo (+2,5%) mentre il presidente della Bce Mario Draghi interviene all'europarlamento, anche in scia all'esordio in rialzo degli scambi di Wall Street. Piazza Affari resta la migliore tra le altre piazze europee, tutte con segno più: Londra e Parigi +0,8%, Francoforte +1,3%, Madrid +1,5%. Il differenziale tra Btd e Bund è a 291, col rendimento del decennale italiano a 3,2%. A spingere i mercati sono le schiarite sulla manovra italiana e l'accordo per la Brexit. A trarne giovamento sono per lo più le banche: Carige (+12%), Mps (+7%), Unicredit (+5,6%), Mediolanum (+4,6%), Bper (+4,9%), Ubi (+4,7%), Intesa (+4,4%), e Banco Bpm (+4,6%). Bene i titoli legati al petrolio. Saipem in particolare vola (+8%), con volumi di scambio raddoppiati, anche per effetto della promozione a 'buy' di Hsbc, con target price dei 4,5 euro dagli attuali 3,8 euro.